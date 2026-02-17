Telemedicina e digitalizzazione report Gimbe su ospedali e medici di famiglia
Il report Gimbe rivela che la telemedicina avanza, mentre la digitalizzazione degli ospedali resta ancora lenta. Questa differenza si nota soprattutto nelle aree rurali, dove molte strutture sanitarie non hanno ancora adottato sistemi digitali. Nonostante l’85% dei medici di famiglia inserisca i dati nel fascicolo sanitario elettronico, molti pazienti incontrano difficoltà ad accedere ai propri dati online.
La telemedicina procede, decisamente più fumosa è la p rocedura di digitalizzazione degli ospedali. E se ormai l’85% dei medici di famiglia alimenta il fascicolo sanitario elettronico, quest’ultimo per molti cittadini è ancora inaccessibile. A dirlo è l’ultimo monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr effettuato dall’ Osservatorio Gimbe. “Al 31 dicembre 2025 erano previste tre scadenze europee relative alla digitalizzazione del Ssn: tutte risultano formalmente rispettate, ma senza certezze sui reali benefici per i cittadini e per la sanità pubblica”, avverte il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ordine dei Medici di Caserta: “La Telemedicina è una conquista per i territori interni”
L’Ordine dei Medici di Caserta riconosce nella telemedicina un’importante conquista per i territori interni, evidenziando come l’innovazione possa migliorare l’accesso alle cure.
Sanità, report Agenas: la lista dei migliori ospedali d’Italia, due su 10 rimandati. Forte divario Nord-SudLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Motore Sanità: innovazione digitale e medicina di precisione; Servizi, strumenti e standard di qualità per la farmacia; AI nei processi sanitari: serve visione strategica umana; ottieni la piattaforma digitale per medici e professionisti sanitari.
La digitalizzazione al servizio della salute: la telemedicinaLa digitalizzazione ha avuto, ha e continuerà ad avere un notevole impatto su molti settori. Non fa eccezione quello della medicina, dove sta favorendo l’adozione di strumenti e di soluzioni che ... notizie.tiscali.it
Telemedicina. Ocse: Raddoppiato il suo uso dopo la pandemia. Ma va implementata in modo sostenibile ed equoNel report su sfide e opportunità si ricorda che prima del Covid-19, l'uso della telemedicina era limitato e frammentario. Nel 2019, solo lo 0,6% dei pazienti nei paesi Ocse utilizzava ... quotidianosanita.it
Approvato l’ordine del giorno della maggioranza: focus su prevenzione, digitalizzazione e telemedicina facebook
La #telemedicina è uno strumento della #DigitalHealth o Salute digitale e racchiude una serie di tecnologie ICT usate per erogare servizi di cura ed assistenza. #glossariowelfare #sonoprevidente sonoprevidente.it/news/notizie/t… x.com