telemedicina e digitalizzazione report gimbe su ospedali e medici di famiglia

La telemedicina procede, decisamente più fumosa è la p rocedura di digitalizzazione degli ospedali. E se ormai l’85% dei medici di famiglia alimenta il fascicolo sanitario elettronico, quest’ultimo per molti cittadini è ancora inaccessibile. A dirlo è l’ultimo monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr effettuato dall’ Osservatorio Gimbe. “Al 31 dicembre 2025 erano previste tre scadenze europee relative alla digitalizzazione del Ssn: tutte risultano formalmente rispettate, ma senza certezze sui reali benefici per i cittadini e per la sanità pubblica”, avverte il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’Ordine dei Medici di Caserta riconosce nella telemedicina un’importante conquista per i territori interni, evidenziando come l’innovazione possa migliorare l’accesso alle cure.

