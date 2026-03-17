Gilbert | Se metti in un frullatore Agassi e Djokovic viene fuori Sinner

L’ex coach di una stella del tennis di Las Vegas ha commentato che, mettendo in un frullatore Agassi e Djokovic, si otterrebbe Sinner. Questa frase si aggiunge a una serie di paragoni tra il numero 2 del mondo e altri grandi campioni del passato e del presente. La discussione sui confronti tra i tennisti continua a essere al centro delle conversazioni tra appassionati e analisti.

"Se metti Novak Djokovic e Andre Agassi in un frullatore, ottieni Jannik Sinner". Parola di Brad Gilbert, uno che il fenomenale Kid di Las Vegas lo ha allenato per 8 anni, portandolo a numero uno del mondo, e che certamente conosce benissimo anche il serbo. Un’opinione non nuova, a dire il vero, ma che ha aperto il dibattito sulle caratteristiche di gioco del numero due del mondo. Patrick McEnroe, ex tennista statunitense e fratello di John, si era già lanciato in un considerazione del tutto simile. Secondo lui, infatti, Jannik Sinner è una "combinazione di Andre Agassi e Novak Djokovic". Qualche settimana prima anche Boris Becker aveva sottolineato la somiglianza, riconoscendo a Sinner un'evoluzione nel gioco rispetto a Djokovic: "Jannik è un Nole 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gilbert: "Se metti in un frullatore Agassi e Djokovic viene fuori Sinner" Articoli correlati Leggi anche: Djokovic-Sinner, la bomba di Panatta: "Se gli rompi i cog***" Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz.