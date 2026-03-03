Indian Wells il tabellone | Sinner-Musetti in semifinale Alcaraz trova Djokovic se

Ad Indian Wells, il tabellone prevede che Sinner e Musetti si affrontino in semifinale, mentre Alcaraz potrebbe incontrare Djokovic se supererà il suo prossimo avversario. Jannik Sinner debutta contro Duckworth o un qualificato, e nel suo cammino potrebbe incontrare Shelton o Mensik. Sono in programma sette incontri prima di arrivare alla fase decisiva del torneo.

Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz. E’ stato sorteggiato il tabellone di indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il numero due del mondo, atteso al riscatto in California dopo le delusioni agli Australian Open e Doha, debutterà contro James Duckworth o un qualificato. Dopo un terzo turno possibile contro Etcheverry, agli ottavi di finale Sinner potrebbe incontrare Joao Fonseca, con il brasiliano però che sta vivendo un inizio di anno terribile per problemi fisici (e ha un ipotetico secondo turno contro un giocatore in formissima come Karen Khachanov) o Tommy Paul, mentre ai quarti di finale potrebbe esserci quello che ormai è un grande classico, ovvero la sfida contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili, Alcaraz è avvisatoCon il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è.

Sinner torna a Indian Wells: ecco il tabellone. Quando può affrontare Alcaraz e Djokovic, la risposta alla crisiJannik dopo le delusioni di Melbourne e Doha cerca il riscatto: tutte le news e il possibile derby con Musetti ... corrieredellosport.it

È stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner, testa di serie numero due, popola la parte bassa del tabellone. L'azzurro attende al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Nel caso in cui dovesse vincere all'esordio, - facebook.com facebook

Le prime sfide degli azzurri a Indian Wells: SINNER - Bye (R2 vs. Duckworth / Qualificato) MUSETTI - Bye (R2 vs. Fucsovics / Qualificato) COBOLLI - Bye (R2 vs. Altmaier / Kecmamovic ) DARDERI - Bye (R2 vs. un qualificato, sfi x.com