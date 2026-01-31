La semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner ha scatenato già molte reazioni. Panatta non si è tirato indietro e ha detto senza troppi giri di parole:

La leggenda è tornata. Anzi, non si è mai fermata. La clamorosa vittoria di Novak Djokovic su Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open ha ribaltato pronostici e certezze, restituendo al tennis un Djokovic feroce, lucido, immortale. Un successo al quinto set che ha interrotto la corsa dell’azzurro verso una finale annunciata e che ha riacceso il dibattito su cosa significhi davvero essere un campione assoluto. A leggerla senza giri di parole è Adriano Panatta, che nel podcast La Telefonata ha analizzato la partita partendo dall’impresa del serbo. “Il fenomeno ha sconfitto l’uomo imbattibile: farlo a quasi 39 anni è fuori dal mondo “, ha detto l’ex campione azzurro, sottolineando come Djokovic abbia saputo trasformare le difficoltà in energia pura nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Djokovic-Sinner, la bomba di Panatta: "Se gli rompi i cog***"

