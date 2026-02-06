La nomina di un uomo di Fratelli d’Italia nel nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta ha scatenato un vero e proprio caos politico. L’opposizione ha già depositato interrogazioni, mentre Forza Italia manifesta malcontento. La decisione ha suscitato forti reazioni e sollevato dubbi tra i consiglieri, nel mezzo di un dibattito acceso su chi dovrebbe gestire uno dei tesori più importanti del patrimonio italiano e mondiale.

È bufera con interrogazioni depositate e annunciate sul decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta che, oltre a essere uno dei più importanti poli museali e storici d’Italia è anche patrimonio dell’umanità Unesco. Il nuovo Cda è infatti composto dal direttore pro tempore della Reggia, Tiziana Maffei e da quattro membri. Tra loro, spicca il nome di Paolo Santonastasio, avvocato civilista con uno studio legale a Caserta, già consigliere comunale e provinciale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Caserta da marzo 2025. Per Partito democratico e Movimento 5 Stelle si tratta dell’ennesima nomina che segue “la logica della spartizione e del favore politico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Reggia di Caserta, l’uomo di Fratelli d’Italia entra nel cda. Accuse a Giuli dall’opposizione (e malcontento da Forza Italia)

La Reggia di Caserta torna al centro delle polemiche dopo le accuse di un'interrogazione del Pd.

Il consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta diventa il centro di una polemica politica.

Argomenti discussi: La battaglia dei lecci nella Reggia di Caserta; Reggia di Caserta, avviati i lavori all'Acquedotto Carolino e alle Sorgenti del Fizzo; Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componenti; Gran Ballo di Carnevale nei saloni della Reggia di Caserta: valzer e quadriglie in abiti ottocenteschi.

CDA REGGIA - Pd Caserta: Palazzo Reale è patrimonio di tutti, non un luogo da gestire con logiche di parte. Speranza e Caserta Decide: solo lottizzazione. Napoletano ...21:19:23 Il Partito Democratico di Caserta esprime forte perplessità per le recenti nomine nel Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, che appaiono non coerenti competenza e valorizzazio ... casertafocus.net

Reggia di Caserta, il caso nomine finisce in Parlamento Pd: «Allarme Unesco»Le nomine del Cda della Reggia di Caserta non hanno semplicemente scatenato un dibattito ma hanno avviato una vera e propria battaglia parlamentare in nome di un sito Unesco che per i ... ilmattino.it

