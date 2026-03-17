Un uomo è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza con l’accusa di aver ucciso a botte la madre a Cinisello Balsamo. La vittima, di nome Daniela Guerrini, è deceduta dopo aver subito violenti colpi e lesioni. L’indagato, Gianrico Dario Ricci, rischia l’ergastolo. La vicenda si svolge nella città alle porte di Milano e si è conclusa con il procedimento giudiziario.

Cinisello Balsamo (Milano), 17 Marzo 2026 - È stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza e verrà processato a maggio dalla Corte di Assise monzese Gianrico Dario Ricci, il 37enne di Cinisello Balsamo che lo scorso marzo ha picchiato nell'abitazione familiare la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, causandone la morte. Rinvio a giudizio e accuse. Ricci, detenuto in carcere, è imputato di omicidio volontario aggravato dallo stato di parentela con la vittima, un'aggravante che non permette di ricorrere a riti alternativi e quindi a 'sconti' sulla pena, quindi rischia la condanna all'ergastolo. Ha avuto esito negativo anche la perizia psichiatrica disposta dal pm della Procura di Monza, Nicola Balice, secondo cui il 37enne non soffre di patologie mentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gianrico Dario Ricci rischia l’ergastolo per avere ucciso a botte la madre Daniela Guerrini a Cinisello Balsamo

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