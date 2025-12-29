Cinisello Balsamo | 89enne accende una stufa per scaldarsi ma provoca un incendio mortale

Un incendio mortale si è verificato a Cinisello Balsamo, dove un uomo di 89 anni aveva acceso una stufa elettrica per scaldarsi. L’incidente, avvenuto nella sua abitazione, ha causato gravi danni e purtroppo la perdita della vita dell’anziano. Un episodio che sottolinea l’importanza di utilizzare con cautela gli apparecchi di riscaldamento domestici e di adottare misure di sicurezza adeguate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia domestica. Voleva ripararsi dal freddo e per questo aveva acceso una stufetta elettrica nella camera da letto, ma proprio quell’elettrodomestico avrebbe provocato un incendio fatale. Maria Catena Pistone, 89 anni, è deceduta il 27 dicembre all’ospedale Niguarda a causa delle gravi ustioni riportate nel rogo scoppiato nel suo appartamento di Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. L’allarme lanciato dalla figlia. L’allerta al numero unico di emergenza 112 è scattata poco dopo le 18. La figlia della vittima, che abitava nello stesso stabile, ha avvertito una forte puzza di bruciato provenire dall’abitazione della madre, situata al civico 10 di via Verbano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cinisello Balsamo: 89enne accende una stufa per scaldarsi ma provoca un incendio mortale Leggi anche: Lascia il phon acceso sotto le coperte, si risveglia avvolta dalle fiamme: morta una 89enne a Cinisello Balsamo Leggi anche: Accende una stufa per scaldarsi, anziano muore divorato dalle fiamme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide: morta Maria Catena Pistone. Lascia il phon acceso sotto le coperte, si risveglia avvolta dalle fiamme: morta una 89enne a Cinisello Balsamo - A dare l'allarme la figlia e il genero che vivono nell'appartamento accanto e hanno sentito un forte odore di fumo ... msn.com

Tragedia a Cinisello Balsamo, un'anziana è morta nell'incendio del suo appartamento. A innescare il rogo probabilmente una stufetta o un phon che la donna aveva usato per scaldarsi. - facebook.com facebook

Cinisello Balsamo, si ribalta un’auto che trasporta sangue #NordMilano24 #cinisellobalsamo #incidente #autoribaltata #trasportosangue #BreakingNews x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.