Raffaella Carrà spunta la rivelazione | chi è il figlio segreto adottivo

È emersa una rivelazione riguardante Raffaella Carrà, secondo cui avrebbe avuto un figlio adottivo segreto. Questa persona sarebbe l’unico erede legittimo del patrimonio dell’artista italiana, inclusi i diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia è stata resa pubblica in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sull’identità del figlio adottivo.

Raffaella Carrà aveva "un figlio adottivo segreto" che è quindi anche "l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d'autore delle sue opere". Si chiama "Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri". Lo rivela il sito del 'Corriere della Sera', sottolineando che "la notizia è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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