Gian Luca Pelloni Bulzoni ha 61 anni, è nato a Ferrara e vive a Roma. È il titolare della Arcoiris Edizioni Musicali e viene associato all’erede universale di Raffaella Carrà, di cui si è parlato recentemente. La sua identità come figlio adottivo “segreto” di Carrà è stata rivelata di recente, attirando l’attenzione dei media italiani. Pelloni Bulzoni è diventato un nome noto nel panorama musicale e culturale del paese.

Ha 61 anni, è nato a Ferrara ma residente a Roma ed è intitolare della Arcoiris edizioni musicali. Gian Luca Pelloni Bulzoni è il nome sulla bocca di tutti in Italia. Il motivo è che si tratta del figlio segreto adottivo di Raffaella Carrà. Pelloni Bulzoni era stato manager personale della conduttrice, autrice, showgirl morta il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni per una malattia rimasta anch’essa segreta fino all’ultimo. La rivelazione riguardante l’icona pop globale è del Corriere della Sera. Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo “segreto” ed erede universale di Raffaella Carrà: la rivelazione sull’icona pop globale (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo “segreto” ed erede universale di Raffaella Carrà: la rivelazione sull’icona pop globale

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