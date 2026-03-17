Giallo Resinovich c' è un nuovo indagato Il nodo della frattura al centro degli interrogativi

Un nuovo indagato si aggiunge alle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021. La persona è coinvolta per frode processuale e il suo nome non è stato reso noto. Le autorità continuano a esaminare le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo della donna, avvenuto nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico giuliano il 5 gennaio 2022.

Ci sarebbe una persona indagata per frode processuale nell’ambito delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e il cui corpo è stato ritrovato tre settimane più tardi, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico giuliano. I fatti al centro della nuova indagine sarebbero stati commessi proprio a gennaio 2022. La trasmissione “ Chi l’ha visto?” ha lanciato la notizia, spiegando sui propri canali social che un procedimento autonomo sarebbe stato aperto in base all’articolo 374 del Codice penale, che può portare alla sbarra chi altera “artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone” per “trarre in inganno il giudice” o “il perito nell’esecuzione di una perizia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giallo Resinovich, c'è un nuovo indagato. Il nodo della frattura al centro degli interrogativi Articoli correlati Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo. Liliana Resinovich, svolta clamorosa nel caso: c’è un nuovo indagatoNel caso Resinovich si registra un nuovo passaggio che potrebbe incidere sull’inquadramento giudiziario della morte di Liliana Resinovich. Delitto Resinovich, parla il marito dopo il sequestro della telecamera - Vita in Diretta 06/10/2025 Contenuti utili per approfondire Giallo Resinovich Temi più discussi: Caso Resinovich: svolta nell’inchiesta, c’è un indagato per frode processuale; Liliana Resinovich a Chi l'ha visto | Sebastiano Visintin, Al 100% non andrò a processo, io innocente; Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli; Liliana Resinovich, Sergio: Ammalato e Stanco | Il suo avvocato: Sebastiano per me è da processo. Giallo Resinovich, c'è un nuovo indagato. Il nodo della frattura al centro degli interrogativiUna nuova indagine collaterale all’omicidio di Liliana Resinovich ci sarebbe una persona indagata per frode processuale ... ilgiornale.it Nel caso di Liliana Resinovich c’è un nuovo indagato per frode processualeC'è un nuovo indagato per frode processuale nella vicenda giudiziaria legata alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel dicembre 2021 a ... fanpage.it La morte di Liliana Resinovich è ancora piena di mistero e uno dei principali protagonisti di questo giallo, Claudio Sterpin, è mancato poche settimane fa. Lui era uno dei più dubbiosi sulla posizione del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, che oggi è qui con - facebook.com facebook