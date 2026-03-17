Israele ha annunciato la morte di Ali Ardashir Larijani, considerato un leader influente della politica iraniana, mentre l’Iran ha pubblicato un messaggio ufficiale che smentisce questa notizia. Larijani, figura di rilievo nel governo di Teheran, ha avuto un ruolo chiave nell’apparato politico del paese. La vicenda ha attirato l’attenzione sui diversi comunicati provenienti dalle parti coinvolte.

Ali Ardashir Larijani era una delle figure più influenti della politica iraniana contemporanea, un personaggio che ha attraversato decenni di potere a Teheran ricoprendo ruoli chiave nell’apparato della Repubblica Islamica. Nato a Najaf il 3 giugno 1957, Larijani rappresentava una sintesi unica nel panorama politico iraniano: generale delle Guardie Rivoluzionarie, filosofo di formazione e stratega diplomatico che ha guidato sia il parlamento che il Supremo consiglio per la sicurezza nazionale. Ali Larijani (fonte: YouTube) La sua carriera istituzionale è iniziata giovanissimo, nel 1981, quando assunse per pochi mesi la direzione della Radio televisione della Repubblica Islamica dell’Iran, una posizione strategica nel sistema di controllo informativo del regime. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giallo Larijani, il “leader fantasma”: Israele lo dichiara morto, l’Iran pubblica un post. Chi sta scrivendo davvero?

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