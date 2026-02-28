Attacco all’Iran giallo su Khamenei | Israele lo dà per morto ma Teheran nega

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un raid contro obiettivi in Iran, aumentando la tensione nella regione. Poco dopo, circolano voci non confermate sulla presunta morte della Guida Suprema iraniana, Alì Khamenei, che il governo di Teheran ha negato. La vicenda ha suscitato un forte interesse internazionale e alimenta le incertezze sulla situazione attuale nel paese.

È mistero sulla sorte della Guida Suprema iraniana Alì Khamenei, poche ore dopo l’avvio degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Secondo un alto funzionario israeliano, intervistato dall’emittente pubblica Channel 1, il leader 86enne – al potere dal 1989 – sarebbe rimasto ucciso sotto i bombardamenti. “Saremmo sorpresi di vederlo comparire in diretta. Secondo le nostre valutazioni non è più in vita, ma attendiamo conferme definitive”, ha dichiarato la fonte, rimasta anonima. Anche un’altra fonte citata da N12 sostiene che Khamenei “molto probabilmente non è sopravvissuto” agli attacchi. Da Teheran arriva però una netta smentita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran. Esplosioni continue Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

Attacco Usa-Israele a Iran. Nuova ondata missili su basi Usa nel Golfo. Giallo su sorte di KhameneiMeloni convoca nuovo vertice a Palazzo Chigi La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un nuovo vertice a Palazzo Chigi. La riunione, a quanto si apprende, si svolgerà in ... msn.com

Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Esplosioni a Tel AvivTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

La Sicilia. . L’Iran avrebbe colpito alcune aree di Dubai, con esplosioni segnalate anche nelle vicinanze del Burj Khalifa Video da X - facebook.com facebook

"Lo Stretto è chiuso". L'Iran chiude Hormuz, il budello del petrolio che fa tremare i mercati (di C. Paudice) x.com