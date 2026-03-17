Giallini in ospedale dopo una caduta stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’

L’attore romano è stato ricoverato in ospedale dopo essersi infortunato a una gamba a seguito di una caduta avvenuta questa mattina in piazza Chanoux ad Aosta, mentre si trovava sul luogo delle riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone'. Le riprese sono state immediatamente interrotte e non sono previste riprese fino a nuovo avviso.

(Adnkronos) – Incidente per Marco Giallini. L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone', questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna. Giallini è stato trasportato in ambulanza all’ospedale 'Parini', secondo quanto riportato dalla stampa locale. I medici stanno effettuando gli accertamenti sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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