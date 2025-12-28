Gilardino a Sky | Bravi i miei ragazzi per come hanno interpretato la partita Poi è normale che siano uscite le qualità individuali della Juve
Gilardino a Sky: «Bravi i miei ragazzi per come hanno interpretato la partita». Le dichiarazioni dell’allenatore del Pisa dopo il ko contro la Juve. Gilardino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA – « Stasera bisogna dire bravi ai miei ragazzi e alla squadra per come ha interpretato la partita, con tante difficoltà perché non è un alibi, comunque avevamo fuori diversi giocatori. Però devo esaltare di più quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati stasera per quanto riguarda la gara siamp stati bravi in tutte le fasi, sia in fase difensiva con linee corte strette e quando c’è stata la possibilità di ripartire o di creare presupposti come all’inizio del secondo tempo ci è mancato forse un pizzico di buona sorte in più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
