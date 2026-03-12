Crotone | Voce e centrodestra uniscono le forze per

Il 12 marzo 2026 a Crotone il sindaco uscente ha annunciato l’unione tra la voce locale e il centrodestra per le prossime elezioni di maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente nella stessa notte, segnando un passo importante per le forze politiche coinvolte. La coalizione si presenta compatta in vista della consultazione elettorale imminente.

La notte del 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva nella vita politica di Crotone, dove il sindaco uscente ha ufficializzato l’alleanza con il centrodestra in vista delle elezioni di maggio. Questa unione strategica mira a costruire una filiera istituzionale che colleghi l’amministrazione locale al governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, puntando su stabilità e sviluppo per la città. Il passaggio da una coalizione civica indipendente a una partnership strutturata con i partiti di destra rappresenta un cambiamento di rotta fondamentale per il futuro amministrativo crotonese. Il movimento denominato Voce, attualmente alla guida dell’amministrazione comunale, ha deciso di abbandonare la strada della neutralità o dell’isolamento per abbracciare pienamente lo schieramento del centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

