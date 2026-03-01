Uno spazio polifunzionale per i giovani nel mercato coperto di Lanciano | la proposta di Ascom-Abruzzo

Ascom-Abruzzo ha annunciato un finanziamento di 300mila euro nel bilancio comunale di Lanciano, destinato al recupero del mercato coperto di piazza Garibaldi. La proposta prevede la creazione di uno spazio polifunzionale rivolto ai giovani, e l’associazione ha invitato l’amministrazione a valutare attentamente questa iniziativa. La decisione è ora all’esame delle autorità comunali.

L'associazione di categoria interviene in merito allo stanziamento di 300mila euro nel prossimo bilancio comunale per ristrutturare l'immobile. Allegrino e Sparvieri: "Pochi ortolani rimasti, la struttura va ripensata" Il presidente regionale di Ascom, Angelo Allegrino, sottolinea come il comparto del commercio tradizionale, in particolare quello ortofrutticolo, stia vivendo da anni una fase di contrazione strutturale. "Il numero degli ortolani che un tempo affollavano quel complesso con i prodotti della terra è ormai ridottissimo – dichiara Allegrino - il mercato coperto non svolge più la funzione economica e sociale che aveva in passato. Un centro polifunzionale nel mercato coperto di piazza Garibaldi, a Lanciano. Lo chiede Ascom Abruzzo, con il presidente della sezione locale Fabio Sparvieri. "In città mancano spazi per giovani e disabili".