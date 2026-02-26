Milano-Cortina 2026 Coca-Cola apre The Peak uno spazio per vivere tutta la magia e l’energia dei Giochi Olimpici

A poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, Coca-Cola ha inaugurato The Peak, un nuovo spazio pubblico dedicato agli eventi olimpici. Si tratta di un’area aperta e coinvolgente, pensata per offrire un’esperienza interattiva e condivisa, dove ogni sera si svolgono spettacoli e attività legate all’atletismo e all’energia dei giochi.

Si tratta di uno spazio aperto, accessibile e interattivo, progettato per far respirare a tutti i valori olimpici e coinvolgere il consumatore in un viaggio che racconta la storia tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico, e che rimarrà aperto dal 6 febbraio al 14 marzo, in Piazza del Cannone a Milano, dietro il Castello Sforzesco. «Il legame tra Coca-Cola e i Giochi Olimpici attraversa quasi un secolo ed è costruito su valori che sentiamo profondamente nostri. Essere parte di Milano Cortina 2026 significa contribuire a un momento storico per il Paese, creando connessioni reali e dando a tutti la possibilità di vivere la magia di questo evento unico», spiega Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.