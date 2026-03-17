sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando 4 denunce ad acerra

La Guardia di Finanza di Acerra ha sequestrato oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione, noto come “Designer Fuel”, venduto illegalmente senza pagare le imposte. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’operazione. L’intervento è avvenuto in provincia di Napoli e riguarda un traffico illecito di carburante che operava senza autorizzazioni ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“Designer Fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte, sono stati sequestrati ad Acerra, in provincia di Napoli, dalla Guardia di Finanza. I militari hanno sequestrato, contestualmente anche un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, due elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da mille litri ciascuno. I finanzieri del Gruppo Nola hanno notato i movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca, che si introduceva in un capannone nella zona industriale di Acerra e seguendolo hanno scoperto tre persone intente a rifornire un’autocisterna di gasolio di contrabbando contenuto in contenitori di plastica utilizzando una elettropompa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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