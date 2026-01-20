Gaza card Pizzaballa | Situazione umanitaria disastrosa

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha commentato la situazione a Gaza, definendola disastrosa dal punto di vista umanitario. Durante un incontro con i vescovi dell’Holy Land Coordination, ha affermato che, sebbene il cessate il fuoco sembra stabile, le condizioni sul terreno rimangono critiche. La crisi richiede attenzione e interventi concreti per alleviare le sofferenze della popolazione.

Medio Oriente. "Il cessate il fuoco a Gaza reggerà ma la situazione umanitaria è disastrosa". Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a margine dell'incontro con i vescovi dell'Holy Land Coordination. Servizio di Alessandra Buzzetti

