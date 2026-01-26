Situazione drammatica Frana spaventosa oltre mille persone evacuate

Una notte di emergenza nel Sud Italia, dove una frana significativa ha costretto oltre mille persone all’evacuazione. Il movimento del terreno ha continuato a manifestarsi anche nelle ore successive, mantenendo alta l’attenzione delle autorità e della popolazione. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre si valutano interventi per garantire la sicurezza delle zone coinvolte.

Una notte di paura ha riacceso l'allarme in una vasta area del Sud Italia, dove un movimento improvviso del terreno ha continuato a dare segnali inquietanti anche dopo le prime ore dell'emergenza. Il fronte dello smottamento, già monitorato da ore, ha mostrato nuovi segni di instabilità, facendo temere un'evoluzione ancora più complessa e difficile da gestire per le autorità locali e per i residenti. Secondo quanto riferito all'Adnkronos dal capo della Protezione civile in Sicilia, Salvo Cocina, il fenomeno "si è mossa ancora e è estesa in direzione Gela".

