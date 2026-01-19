Cibi ultraprocessati sempre più dannosi e diffusi | come riconoscerli e scoprire dove si nascondono

I cibi ultraprocessati sono sempre più presenti nella nostra alimentazione, spesso pronti e pratici ma ricchi di ingredienti artificiali e poco salutari. Riconoscerli è importante per fare scelte consapevoli e tutelare la propria salute. In questa guida, scoprirai come identificarli e dove si nascondono nelle abitudini quotidiane, per evitare rischi e preferire alimenti più naturali e nutrienti.

L'esperto inglese van Tulleken spiega quali sono i trucchi del marketing per non farceli riconoscere e acquistare inconsapevolmente Li trovi già pronti, solo da scaldare e ricchi di gusto ma ogni loro lato positivo, lo paghi poi e il conto, salato, arriva alla tua salute. Perché il problema non è concedersi ogni tanto uno sfizio, il fatto è che i cibi ultra processati, cioè trasformati secondo processi industriali, sono ormai ovunque e non soltanto nei piatti pronti. C'è da riflettere se pure il semplice pane confezionato, addizionato con emulsionanti o stabilizzanti chimici per farlo durare di più o renderlo più morbido, risulta fra gli ultraprocessati.

