Garlasco emersi gli sms inediti di Chiara Poggi a Paola Cappa pochi giorni prima dell' omicidio | Mia cugina è un' idiota
A Garlasco sono stati resi noti SMS inediti di Chiara Poggi indirizzati a Paola Cappa, pochi giorni prima dell’omicidio. Nei messaggi, Chiara esprimeva preoccupazione per le condizioni di salute di Cappa e, in un momento di tensione, si riferiva a lei con il termine “idiota”. Queste nuove rivelazioni anticipano un’ultima comunicazione tra le due prima del tragico evento.
Nei messaggi, la giovane avrebbe espresso preoccupazione per le condizioni di salute della cugina Paola Cappa e, in un momento di esasperazione, avrebbe usato nei suoi confronti la parola “idiota” Un ultimo scambio di messaggi prima dell’omicidio di Chiara Poggi emergerebbe dalle nuove rivela. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Chiara Poggi, l?ultimo sms alla cugina Paola: «No, il Contramal non te lo compro senza ricetta». A cosa serve l'oppiode, le tensioni prima dell'omicidio
Garlasco, spunta l'ultima chat tra Chiara Poggi e Paola Cappa prima dell'omicidio: "Mia cugina è un'idiota" - Pochi giorni prima del delitto di Garlasco Chiara Poggi scambiò degli sms con la cugina Paola Cappa: la chat inedita ... virgilio.it
Delitto Garlasco, scoperta inquietante nel cellulare di Chiara Poggi: il numero che sorprende - Scopri i nuovi dettagli sul caso di Chiara Poggi, le sue ultime interazioni e le domande irrisolte che continuano a infittire il mistero dell'omicidio di Ga ... bigodino.it
Delitto di Garlasco, ennesimo colpo di scena: l'ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa - Delitto di Garlasco, è emerso un nuovo dettaglio: ecco cosa rivela l'ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa ... notizie.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
Sono emersi un paio di misteri che fanno riflettere “ @ignotox_ #rinaldi #ignotox #Garlasco #Garlascopoli x.com
Andrea Sempio torna a parlare del caso di Garlasco nell’intervista di Alessandro Sallusti: nega l’omicidio di Chiara Poggi e racconta il rapporto con la famiglia e l’amicizia con Marco Poggi, mentre l’inchiesta resta aperta. - facebook.com facebook
