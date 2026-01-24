A Garlasco, si è svolto un confronto tra Gianluigi Nuzzi e Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, durante la trasmissione Quarto Grado. L'episodio ha evidenziato alcune divergenze sui passaggi televisivi e sui precedenti giudizi. L'intervento di Nuzzi ha suscitato attenzione, sottolineando le differenze di posizione tra i protagonisti coinvolti nel caso.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si muove, come noto, su due livelli. Quello giudiziario, con tutti gli esperti e tutte le parti al lavoro per riavvolgere il nastro fino al 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi; quello mediatico, infine, con opinionisti e protagonisti che arrivano allo scontro televisivo. È successo anche il 23 gennaio, quando Gianluigi Nuzzi ha commentato a Quarto Grado un intervento di Antonio De Rensis a Mattino Cinque: “La sua capacità oratoria migliora di giorno in giorno dopo i tanti passaggi televisivi che fa”, ha detto il conduttore riferendosi ai ripetuti inviti in trasmissione fatti all’avvocato di Stasi, sempre respinti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, a Quarto Grado Nuzzi contro De Rensis avvocato di Stasi: la stoccata sui passaggi tv e il precedente

Leggi anche: Garlasco, il giallo delle 7 impronte sul dispenser mai attribuite: la versione di De Rensis, avvocato di Stasi

Leggi anche: Garlasco, le accuse in tv "Stasi donnaiolo". E De Rensis sbotta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quarto Grado: Caso Garlasco: le analisi sul PC di Alberto Stasi Video; Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi; Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali'; Garlasco, i computer di Stasi e Chiara Poggi testimoni della sera prima della morte? Le anticipazioni di Quarto Grado (16 gennaio).

Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado: «Ecco perché ero fuori casa di Chiara il giorno del delitto. Mai visti suoi filmini intimi. Sul mio pc? E' tutto legale»Andrea Sempio torna in tv. L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi sceglie di parlare in studio a Quarto Grado per confrontarsi in diretta con opinionisti ed esperti ... ilmessaggero.it

Andrea Sempio a Quarto Grado per il caso Garlasco, Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De PaceSelvaggia Lucarelli commenta la presenza di Andrea Sempio a Quarto Grado: Domane stupide e inutili, ha ridicolizzato gli interlocutori ... virgilio.it

“Adesso capite perché". Garlasco, Andrea Sempio vuota il sacco a Quarto Grado. La sua risposta spiazza ospiti e pubblico (VIDEO) - facebook.com facebook

#Garlasco, caccia al movente alternativo. #Sempio a #QuartoGrado: "Mai frugato nel pc di Chiara" x.com