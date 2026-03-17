Domani alle 18.45, presso la libreria in piazzette degli Ariani 16A, le sorelle Longo ospiteranno Gaja Cenciarelli per presentare il suo ultimo libro,

Domani alle 18.45 le sorelle Longo ospiteranno in libreria in piazzette degli Ariani 16A Gaja Cenciarelli per parlare del suo ultimo libro ’ Il rivoluzionario e la maestra ’ edito da Marsilio. Adolfo Wasem e Sonia Mosquera furono rapiti nel 1972, in Uruguay, durante la dittatura militare. Per dodici anni furono sottoposti a torture indicibili. Wasem e tutto il comitato direttivo dei Tupamaros – tra cui il ’presidente povero’ Pepe Mujica – vissero in isolamento in cunicoli sotterranei chiamati calabozos, nel silenzio più assoluto. In una casa alla periferia di Roma, quarant’anni dopo la morte di Wasem, una donna, alle prese col suo ennesimo trasloco, trova un libro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaja Cenciarelli alla libreria . Longo

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