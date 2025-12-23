Maxi sequestro della Finanza tra Giugliano Villaricca e Marano | oltre 3 milioni di articoli natalizi contraffatti

La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un importante sequestro tra Giugliano, Villaricca e Marano, sequestrando oltre 3 milioni di articoli natalizi contraffatti. L’operazione mira a contrastare il commercio di prodotti non sicuri e a tutela dei consumatori, evidenziando l’impegno delle autorità nel presidio del mercato e nella lotta alla contraffazione.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il commercio di prodotti non sicuri e la contraffazione. I finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 3 milioni di articoli privi di etichettatura conforme, potenzialmente pericolosi per i consumatori e, in molti casi, contraffatti. Al termine dei controlli, 62 persone sono state segnalate alla Camera . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi sequestro della Finanza tra Giugliano, Villaricca e Marano: oltre 3 milioni di articoli natalizi contraffatti Leggi anche: Milano, maxi sequestro di Labubu contraffatti: ritirati oltre 1.000 articoli tra pupazzi e altri articoli Leggi anche: Maxi sequestro in Monza Brianza: la Finanza ritira oltre 200mila prodotti natalizi pericolosi e contraffatti. Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Clan Mallardo, domiciliari per “Enzuccio ’o toro”: era stato condannato a 10 anni; È già tempo di Befana, maxi-sequestro di calze contraffatte; Ingente sequestro di fuochi d’artificio | responsabile ai domiciliari. Maxi-sequestro di prodotti contraffatti: finanzieri in azione a Napoli e provincia - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre tre milioni di articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti. napolitoday.it

Regali di Natale, maxi operazione della Finanza a Napoli: 3 milioni di articoli sequestrati - Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli in vista del Natale: sono stati sequestrati 3 milioni di articoli non sicuri. vesuviolive.it

Maxi sequestro in vista delle feste in Campania, 15mila fuochi e 18mila prodotti non sicuri - Con l’approssimarsi alle festività di Natale e Capodanno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Avellino ... internapoli.it

Stavano finendo nelle case degli italiani per Natale, maxi sequestro della Guardia di finanza: cosa hanno trovato (VIDEO) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.