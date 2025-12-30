Doganaccia-Scaffaiolo | Touring di nuovo in campo contro la funivia

Il Touring Club Italiano conferma la sua opposizione alla funivia Doganaccia-Lago Scaffaiolo, sottolineando come l’opera sia superata e potenzialmente dannosa per l’ambiente dell’Appennino tosco-emiliano. La posizione si inserisce nel dibattito sulle infrastrutture sostenibili e la tutela del patrimonio naturale della regione. La questione evidenzia l’importanza di valutare attentamente gli impatti ambientali prima di procedere con nuovi interventi.

Il Touring Club Italiano ribadisce il suo "no" alla funivia Doganaccia- Lago Scaffaiolo: "È anacronistica e dannosa per l’ambiente dell’Appenino tosco emiliano". E annuncia una sua imminente pubblicazione contro la realizzazione dell’impianto di collegamento sul versante toscano dell’Appennino tosco-emiliano. Una presa di posizione netta che trova spazio nel numero di gennaio 2026 della prestigiosa rivista "Touring". A dare l’annuncio sono i consoli Tci per Toscana ed Emilia, Gianluca Chelucci e Pier Luigi Bazzocchi. L’articolo, firmato da Tino Mantarro, si intitola "Il Touring dice no alla funivia Doganaccia" e sancisce un’alleanza strategica tra l’associazione e i comitati ambientalisti dei due versanti appenninici, uniti contro: "Un vecchio progetto da 16 milioni che minaccia la biodiversità del crinale sul lago Scaffaiolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

