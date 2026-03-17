FUMATA BIANCA! AMICI | LA GIURIA DEL SERALE TRA CONFERME E COLPI DI SCENA

La giuria del serale di “Amici 25” sarà composta da quattro personaggi noti del mondo dello spettacolo. La decisione è stata comunicata da fonti attendibili e rappresenta una novità rispetto alle precedenti edizioni. La scelta dei membri della giuria arriva dopo settimane di attesa e si aggiunge ai cambiamenti già annunciati per questa edizione del talent.

Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la giuria del serale di “Amici 25” sarà composta da quattro volti noti dello spettaolo. Parliamo di Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l’indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici (un collezionista di modellini d’aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi), una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FUMATA BIANCA! AMICI: LA GIURIA DEL SERALE TRA CONFERME E COLPI DI SCENA Articoli correlati Leggi anche: Amici 25, stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità Leggi anche: Svelata la giuria del serale finale di Amici: ecco tutti i nomi grazie agli indizi