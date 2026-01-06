Papà Adriano Celentano compie 88 anni ma ha una testa che viaggia come ne avesse 40 Non si è mai fatto abbindolare dal successo | così la figlia Rosita

Adriano Celentano, noto come il “Ragazzo della via Gluck”, compie 88 anni. Nonostante il passare del tempo, mantiene ancora la vitalità di un giovane di 40. La sua carriera, contraddistinta da autorevolezza e sincerità, lo ha sempre distinto nel panorama musicale e televisivo italiano. Oggi, circondato dall’affetto della famiglia, celebra un traguardo importante, testimoniando una vita dedicata alla musica e alla cultura.

L’eterno “Ragazzo della via Gluck”, Adriano Celentano, compie proprio oggi 6 gennaio 88 anni. A festeggiare con lui l’inseparabile moglie Claudia Mori e gli affetti più cari. Ad omaggiare l’artista anche la figlia Rosita che a Il Corriere della Sera ha rivelato: “Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40, è un uomo buono, sono molto legata a lui, ho preso il suo testimone anche sulle battaglie sociali”. E ancora: “Mi piace la sua sana semplicità quella di una volta, e poi non si è mai fatto abbindolare dal successo, mi ha sempre detto: ricorda che più il successo è grande più ti isola e diventa difficile capire chi è veramente sincero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

