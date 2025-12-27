Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Attore dal talento smisurato, icona di stile, riferimento culturale e tifosissimo della Roma. Ma anche ribelle, con un'attitudine da rockstar. Timothée Chalamet, che oggi 27 dicembre compie 30 anni, è il raro caso in cui talento e immaginario collettivo crescono alla stessa velocità, ridefinendo cosa significhi essere una star oggi. Lo sta dimostrando in queste settimane, mentre attraversa il mondo di città in città per presentare il suo ultimo film, 'Marty Supreme' di Josh Safdie (in arrivo in Italia il 22 gennaio con I Wonder Pictures), in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman: un tour promozionale che non si limita a sostenere il film, ma ne diventa estensione narrativa, parte attiva del racconto e del personaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Timothée Chalamet, il divo ribelle e 'romanista' che ha conquistato compie 30 anni

Leggi anche: Timothée Chalamet compie 30 anni: chiamatelo con il suo nome, «Re dello stile»

Leggi anche: Timothée Chalamet compie 30 anni: i sogni in francese, il primo appuntamento con Kylie Jenner e la sua serie preferita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Timothée Chalamet compie 30 anni | chiamatelo con il suo nome Re dello stile; Timothée Chalamet compie 30 anni | i sogni in francese il primo appuntamento con Kylie Jenner e la sua serie preferita.

I trent'anni di Timothée Chalamet, il divo ribelle e romanista che ha conquistato tutti - Nato a New York nel 1995, da madre statunitense e padre francese, Timothée Chalamet il 27 dicembre 2025 taglia il traguardo dei trent’anni e si prepara a debuttare sul grande schermo con uno dei film ... msn.com