Friuli il racconto degli aiuti Usa 50 anni dopo su We the Italians l’intervista con Jane Biagini
In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli Venezia Giulia, We the Italians ha pubblicato un’intervista a Jane Biagini, figlia di Tullio Biagini, italiano-americano coinvolto nel coordinamento degli aiuti provenienti dagli Stati Uniti alla regione. L’intervista si concentra sul ruolo di Biagini durante le operazioni di assistenza e sul contributo degli aiuti americani in quel periodo.
In occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel maggio del 1976, We the Italians ha intervistato Jane Biagini, figlia di Tullio Biagini, italiano- americano e figura chiave nel coordinamento degli aiuti americani alla regione. L’intervista, condotta dal direttore Umberto Mucci, ripercorre il racconto personale di Jane e la storia del padre, dalla fuga dall’Istria dopo la Seconda guerra mondiale all’esperienza nell’Air Force statunitense, fino al ruolo determinante nell’organizzazione dei fondi e dei progetti di ricostruzione per scuole e centri per anziani. Jane Biagini descrive anche come questi programmi abbiano consolidato un legame duraturo tra Italia e Stati Uniti, evidenziando l’efficacia e l’umanità dell’azione americana e l’impatto sulle comunità friulane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Articoli correlati
Terremoto del Friuli, 50 anni dopo: su PianaTV l’approfondimento con Paola TreppoÈ dedicata al terremoto del Friuli, a cinquant’anni da quella tragica notte, la nuova puntata di FAST NEWS PLATFORM – L’Approfondimento, in onda su...
Sergio Endrigo, poeta civile e cantautore, racconto in musica con Romano Scaramucci con Massimo BiaginiArezzo, 13 febbraio 2026 – Proseguono le iniziative artistiche e culturali nello spazio dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica...