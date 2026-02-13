Sergio Endrigo poeta civile e cantautore racconto in musica con Romano Scaramucci con Massimo Biagini

Sergio Endrigo, poeta civile e cantautore, viene ricordato questa sera in un concerto con Romano Scaramucci e Massimo Biagini, organizzato nell’ambito delle iniziative culturali dell’Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. La serata nasce dall’intenzione di celebrare il suo impegno sociale attraverso le sue canzoni più significative, e si distingue per l’interpretazione dal vivo di brani rari e inediti che non sono mai stati eseguiti in pubblico prima d’ora.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Proseguono le iniziative artistiche e culturali nello spazio dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Apriamo il 2026 con Sergio Endrigo, poeta civile e cantautore, racconto in musica a cura di Romano Scaramucci con Massimo Biagini. Un omaggio al mondo poetico e musicale di Sergio Endrigo delineato attraverso le sue canzoni, i racconti della sua vita e delle sue collaborazioni con poeti e scrittori da Gianni Rodari a Pier Paolo Pasolini. SABATO 21 FEBBRAIO ore 17.30 Associazione Francesco Sandrelli Via della Repubblica 5 Camucia (AR) Romano Scaramucci da sempre appassionato di musica, alterna la sua professione di insegnante ad un'intensa attività musicale Massimo Biagini regista, ha collaborato con artisti e musicisti italiani e internazionali.