A Frignano, un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver colpito con un pugno alla testa la madre durante una lite. L'episodio è avvenuto a seguito di un confronto tra i due, che si è poi trasformato in un atto di violenza. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine.

Ha colpito la madre con un pugno alla testa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri a Frignano, nell'Agro Aversano, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nella notte all’interno di un’abitazione, dove sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la madre convivente durante un diverbio degenerato in violenza. All’arrivo dei Carabinieri la situazione era già tornata alla calma. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frignano, colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite: denunciato un 21enne

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