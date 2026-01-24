Venite ho ammazzato mia mamma choc a Torino | durante una lite colpisce la madre con una pistola sparachiodi È gravissima

A Caselle Torinese, nell’hinterland di Torino, si è verificata una grave episodio di violenza domestica. Durante una lite, un uomo ha colpito la madre con una pistola sparachiodi, lasciandola in condizioni critiche. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione familiare, con le forze dell’ordine che stanno indagando sulle cause di questa tragedia.

Una notte di ordinaria follia violenta si è trasformata in una tragedia in corso di svolgimento a Caselle Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese. Un uomo di 40 anni, agricoltore del posto, è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente la madre di 65 anni con una sparachiodi al termine di un violento litigio. Aggredita e ferita alla testa con la sparachiodi: grave 65enne. Il figlio si autodenuncia. Oltre all’aggressione feroce, è l’arma del delitto il particolare più agghiacciante di questa vicenda: una pistola sparachiodi, di quelle solitamente utilizzate nel settore zootecnico per l’abbattimento degli animali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un uomo di 40 anni, proprietario di un'azienda agricola, intorno alle 3 di questa mattina ha afferrato una pistola sparachiodi e ha colpita alla testa la madre nella sua casa di Caselle. Poi ha chiamato il 112: "Venite ho ammazzato mia mamma".