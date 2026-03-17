Frédéric Olivieri continuerà a ricoprire il ruolo di direttore del Corpo di ballo della Scala per altre due stagioni. La decisione è stata ufficializzata recentemente e garantisce la sua permanenza nel ruolo fino al termine del prossimo ciclo stagionale. La sua conferma coinvolge il suo incarico all’interno dell’istituzione teatrale, che resterà invariato per il periodo indicato.

Frédéric Olivieri resterà direttore del Corpo di ballo della Scala. È stato infatti confermato per ulteriori due stagioni. Olivieri era stato nominato a febbraio 2025 per due anni dal sovrintendente Fortunato Ortombina dopo la decisione del suo predecessore Manuel Legris di lasciare l’incarico prima della scadenza. "Io non vivo la scelta di Frédéric Olivieri come un ripiego. Mi sento fortunato di nome e di fatto ad averlo", aveva detto allora il sovrintendente che aveva chiesto di non domandare più se e quando Roberto Bolle avrebbe preso la guida del corpo di ballo scaligero. Nato a Nizza nel 1961, solista all’Opéra di Parigi e poi primo ballerino ed étoile ai Ballets de Monte Carlo, è approdato alla Scala nel 2000 (dopo una esperienza come direttore artistico di Maggio Danza) come maître de ballet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frédéric Olivieri direttore per altre due stagioni

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