Disciplina, determinazione, capacità creativa, genialità artistica: questi sono gli ingrediente con cui Rudolf Nureyev ha impresso una svolta nel balletto. Dopo di lui la danza classica non è stata più la stessa. Così ci ha raccontato Frédéric Olivieri, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, che lavorato per diverso tempo con Nureyev. Fu lui a nominarlo nel 1981 solista del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi. Abbiamo incontrato Frédéric Olivieri in occasione della presentazione de Il sogno bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala. Ufficio stampa - Sky “Il sogno bianco”, Nicoletta Manni Frédéric Olivieri ci parla di Rudolf Nureyev. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La magia de Il lago dei cigni al Teatro alla Scala. Frédéric Olivieri: “Da Nureyev ho imparato tanto”

