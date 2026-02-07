Dominik Paris ha ancora due stagioni davanti a sé e guarda già ai Mondiali del 2027. Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano, il campione italiano si prepara alle prossime sfide sulla neve. La sua carriera non si ferma e l’obiettivo è tornare a vincere ai grandi eventi.

Dominik Paris festeggia un risultato di rilievo nella stagione olimpica, conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista di Bormio, cuore del percorso di velocità, lo sciatore altoatesino è stato protagonista di una prova intensa che aggiunge un nuovo capitolo a una carriera ormai di lunga data. La gara ha visto Paris chiudere al terzo posto, a mezzo secondo dal vincitore Franjo Von Allmen e a tre decimi dall’altro azzurro in gara, Giovanni Franzoni. Bronzo olimpico che suggella una prestazione di alto livello in una stagione molto attesa dai tifosi, completando un palmarès che include 24 successi in Coppa del Mondo, un titolo iridato e una Coppa di specialità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dominik Paris continua: altre due stagioni in pista e occhi puntati sui Mondiali 2027

Approfondimenti su Dominik Paris

Dominik Paris ha deciso di non ritirarsi e continuerà a gareggiare almeno per altre due stagioni.

Questa mattina si svolge la prima prova della discesa libera maschile a Crans Montana, nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dominik Paris

Argomenti discussi: Stelvio, a noi due. Intervista a Dominik Paris: Sono rimasto lo stesso di sempre; Chi è Dominik Paris: la carriera, le medaglie e le origini; Dominik Paris, chi è l'azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina; Paris, l'uomo-jet che scrive canzoni heavy metal e si rilassa con... le mucche.

Paris secondo a Crans-Montana, Italia da urlo: quattro azzurri tra i primi noveDominik Paris torna sul podio nella discesa di Crans-Montana, ma è tutta la squadra azzurra a brillare: Alliod, Casse e Schieder completano una prestazione cora ... sportface.it

Dominik Paris medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina: è subito festa AzzurraTerzo posto nella discesa dello Stelvio per lo sciatore italiano ... msn.com

AT HOME Dominik Paris and Giovanni Franzoni open the Milano Cortina Olympics with bronze and silver. #fisalpine #ilovesnow #passionbeyondlimits #milanocortina2026 facebook

"Dominik Paris" - Results on X | Live Posts & Updates x.com