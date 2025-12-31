Neve e vento di burrasca in Emilia Romagna ecco l’allerta meteo di Capodanno

L’Emilia Romagna si trova sotto stretta sorveglianza meteo in vista di Capodanno, con neve e vento di burrasca. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta giallo per vento, principalmente nelle zone montane, per garantire la sicurezza durante le festività. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie in questa fase di condizioni meteorologiche avverse.

Bologna, 31 dicembre 2025 — Ultimo giorno dell’anno sotto osservazione in Emilia-Romagna per l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con la Protezione civile regionale che ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per vento valida in particolare per le aree montane. L’attenzione è rivolta soprattutto alle aree nei pressi della montagna romagnola, di quella bolognese, emiliana centrale e al settore piacentino-parmense, dove tra giovedì primo gennaio e venerdì 2 sono attesi venti forti e condizioni potenzialmente critiche, soprattutto lungo i crinali appenninici. Neve e vento in Emilia Romagna: ecco dove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

