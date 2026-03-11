A Terni, il referendum sulla giustizia si avvicina, con le date del 22 e 23 marzo che si stanno avvicinando. Bignami e i magistrati sono coinvolti nel dibattito, mentre il calendario elettorale umbro si sta riempiendo di eventi importanti. La città si prepara a un momento di confronto che riguarda la prossima consultazione popolare.

Il calendario elettorale umbro si sta riempendo di appuntamenti cruciali mentre si avvicina la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. A Terni, la macchina organizzativa dei comitati per il “Sì è già in piena attività, con un programma fitto di incontri pubblici che vedranno protagonisti sia magistrati locali che esponenti nazionali del governo. La città ospiterà una serie di dibattiti volti a spiegare le ragioni della riforma, coinvolgendo figure chiave come l’avvocato Antonio De Angelis, il presidente del comitato Sandro Corsi e il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Questi eventi non sono semplici riunioni informative, ma rappresentano un tentativo strutturato di influenzare l’opinione pubblica prima della votazione finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni: il Sì al referendum con Bignami e magistrati

