Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dall’accusa di aver lasciato sola Isabel in casa, dopo che il giudice ha chiarito che i figli non erano in pericolo. La decisione arriva a seguito di un’indagine che aveva sollevato preoccupazioni sulla loro condotta, ma il magistrato ha confermato che non ci sono rischi per la bambina.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati definitivamente archiviati in merito alla vicenda in cui erano stati accusati di abbandono di minore. Il gip Angelo Giannetti ha sottolineato che l'ex capitano dell'As Roma e la sua compagna non hanno lasciato incustodita Isabel la sera in cui erano andati a cena 26 maggio 2023. Confermata quindi la richiesta di archiviazione del 30 luglio scorso da parte della Procura di Roma, ritenuta dal Tribunale fondata. Secondo il gip Totti e Bocchi non hanno esposto «a un pericolo anche solo potenziale» i figli. L'opposizione della ex moglie Ilary Blasi è stata ritenuta dal gip «palesemente infondata». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Totti e Noemi Bocchi archiviati, non lasciarono sola Isabel in casa. Il gip: i figli non esposti a pericoli

Totti e Noemi Bocchi archiviati, non lasciarono sola Isabel in casa. Il gip: accuse di Ilary Blasi infondateFrancesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dopo che il giudice ha respinto le accuse di aver lasciato sola Isabel in casa.

Roma, il Gip archivia Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono di minoriIl giudice ha deciso di archiviare il caso contro Francesco Totti e Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato soli i figli per diverse ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.