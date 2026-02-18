Totti e Noemi Bocchi archiviati non lasciarono sola Isabel in casa Il gip | i figli non esposti a pericoli
Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dall’accusa di aver lasciato sola Isabel in casa, dopo che il giudice ha chiarito che i figli non erano in pericolo. La decisione arriva a seguito di un’indagine che aveva sollevato preoccupazioni sulla loro condotta, ma il magistrato ha confermato che non ci sono rischi per la bambina.
Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati definitivamente archiviati in merito alla vicenda in cui erano stati accusati di abbandono di minore. Il gip Angelo Giannetti ha sottolineato che l'ex capitano dell'As Roma e la sua compagna non hanno lasciato incustodita Isabel la sera in cui erano andati a cena 26 maggio 2023. Confermata quindi la richiesta di archiviazione del 30 luglio scorso da parte della Procura di Roma, ritenuta dal Tribunale fondata. Secondo il gip Totti e Bocchi non hanno esposto «a un pericolo anche solo potenziale» i figli. L'opposizione della ex moglie Ilary Blasi è stata ritenuta dal gip «palesemente infondata». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
