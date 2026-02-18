Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dopo che il giudice ha respinto le accuse di aver lasciato sola Isabel in casa. La decisione arriva dopo che Ilary Blasi aveva denunciato il fatto, ma ora si conferma che le accuse erano infondate. La vicenda aveva suscitato molto clamore nei media e aveva portato a molte polemiche tra le parti coinvolte.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati definitivamente archiviati in merito alla vicenda in cui erano stati accusati di abbandono di minore. Il gip Angelo Giannetti ha sottolineato che l'ex capitano dell'As Roma e la sua compagna non hanno lasciato incustodita Isabel la sera in cui erano andati a cena 26 maggio 2023. Confermata quindi la richiesta di archiviazione del 30 luglio scorso da parte della Procura di Roma, ritenuta dal Tribunale fondata. Secondo il gip Totti e Bocchi non hanno esposto «a un pericolo anche solo potenziale» i figli. L'opposizione della ex moglie Ilary Blasi è stata ritenuta dal gip «palesemente infondata». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Totti e Noemi Bocchi archiviati, non lasciarono sola Isabel in casa. Il gip: accuse di Ilary Blasi infondate

