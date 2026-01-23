Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato | Ma penso agli angeli che non sono tornati a casa

Eleonora Palmieri condivide sui social le ferite del volto, riflettendo sulla tragedia vissuta. Con un messaggio di rispetto e memoria, invita a ricordare gli angeli che non sono tornati a casa, sottolineando l’importanza di onorare la vita e la memoria di chi ha subito perdite irreparabili. La sua testimonianza invita alla riflessione su eventi tragici e sul valore di ogni vita.

Rimini – "Un pensiero agli angeli che non sono tornati a casa. Non smettete mai di onorare la vita". Eleonora porta i segni della tragedia sul volto. È una sopravvissuta di Crans-Montana. "Dietro i titoli e gli articoli c'è stata la vita vera". La fuga dalla fiammata sulle scale d'ingresso del Constellation a Capodanno. Sedata e intubata nei primi giorni di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano. La terapia intensiva, i bendaggi, le cicatrici. Eleonora Palmieri ha deciso di raccontarsi mostrando ciò che resta di quella notte propria pelle. In un video pubblicato sui social, la veterinaria 29enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) ha alternato immagini della sua vita prima dell'inferno a quelle scattate in ospedale.

