A Cento si avvicina il nuovo anno con una festa di Capodanno organizzata dalla Manservisi Eventi, in collaborazione con il Comune. L’evento, in programma a partire dalle 22, rappresenta una novità per la città del Guercino. Tra musica e atmosfere di festa, sarà possibile scegliere al momento se dedicarsi ai preparativi o lasciarsi sorprendere dalla serata, in un’occasione pensata per accogliere il 2024 in modo semplice e condiviso.

Proseguono i preparativi per la grande festa di Capodanno a Cento, una vera novità per la città del Guercino, organizzata dalla Manservisi Eventi e voluta dall’amministrazione comunale che inizierà attorno alle 22. Si attenderà la mezzanotte scaldandosi con ‘Follia 2000’, un viaggio nei ritmi più travolgenti dagli anni 2000 a oggi, il countdown, il brindisi di capodanno e il suggestivo spettacolo pirotecnico con l’incendio del castello della Rocca dando il benvenuto al 2026 con dj Andrea Govoni (foto) che farà scatenare a ritmo dance. Un 29enne che da San Felice è poi arrivato a dj set internazionali mettendo nel suo curriculum anche una collaborazione con Bob Sinclar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho realizzato il sogno di fare il dj. A Capodanno? Sceglierò al momento"

