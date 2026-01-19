Il 18 gennaio 2026, Twitter utente Mohammed Mansour ha pubblicato immagini dello stadio in fase di costruzione in Arabia Saudita, destinato a ospitare la Royal Rumble 2026. Le foto mostrano i progressi della struttura, evidenziando l’avanzamento dei lavori e la finalizzazione degli elementi architettonici. Questa infrastruttura rappresenta un importante investimento per l’evento di wrestling, confermando l’impegno del paese nell’accoglienza di grandi manifestazioni sportive.

Il 18 gennaio 2026, l’utente Twitter Mohammed Mansour ha condiviso diverse immagini dello stadio in costruzione che ospiterà la Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita. Le foto documentano l’avanzamento dei lavori a meno di due settimane dall’evento. “Le torri di illuminazione sono state installate nell’arena. L’ingresso principale sarà dalla Al Ghadeer Walkway. La presenza di sicurezza è stata aumentata”, si legge nel post. Le immagini mostrano un’area d’ingresso imponente in fase di sviluppo e un allestimento scenico che sembra essere al livello di WrestleMania, a sottolineare l’importanza che la WWE attribuisce alla prima Royal Rumble della storia a tenersi fuori dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Lo stadio costruito per la Royal Rumble prende forma

WWE: Royal Rumble 2026, lo stadio “fantasma” ora è realtà

La Royal Rumble 2026 si avvicina, accompagnata dalla presentazione del nuovo stadio in Arabia Saudita, recentemente completato. Questa struttura, realizzata ex novo, rappresenta un importante investimento della WWE, offrendo un ambiente moderno e funzionale per l’evento. Di seguito, si approfondiscono i dettagli sul progetto e le caratteristiche di questa importante sede.

WWE: Riyadh ospiterà la prima Royal Rumble internazionale, ma lo stadio non è ancora pronto

La Royal Rumble 2026 della WWE si terrà a Riyadh, segnando la prima edizione internazionale dell’evento. Tuttavia, lo stadio dedicato all’evento non è ancora completato, sollevando dubbi sui tempi e le modalità dell’organizzazione. La creazione di una struttura completamente nuova testimonia l’importanza crescente dell’evento a livello globale, anche se alcune questioni logistiche rimangono aperte.

