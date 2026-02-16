Forza venite gente | al Palacongressi il musical su San Francesco che entusiasma le platee da 45 anni

Lo storico spettacolo arriva in città con un allestimento rinnovato. Una produzione che non si è mai arrestata continuando a raccogliere successi ovunque: oltre 3.500 repliche e milioni di spettatori in Italia e all’estero Ogni spettacolo teatrale nasce con il desiderio di lasciare un segno, ma solo pochi riescono a trasformarsi in un fenomeno capace di attraversare epoche e confini. È il caso di “Forza venite gente”, la commedia musicale dedicata alla vita di san Francesco d’Assisi che questa sera, lunedì 16 febbraio alle 20,30, approda al Palacongressi, nell'ambito della rassegna “Riflessi culturali”, portando con sé oltre quattro decenni di storia, successi e partecipazione popolare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Domenica sera il teatro di via Roma si riempie per uno spettacolo molto atteso: “Forza venite gente”, il musical su San Francesco che torna in scena al Don Bosco.

Il 17 dicembre alle 21, al Teatro del Fuoco, va in scena ‘Forza Venite Gente’, un musical italiano dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi.

