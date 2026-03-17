Forte terremoto di magnitudo 5,8 a Cuba la situazione dopo il sisma nel sud dell' isola a Maisì

Un forte terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito Cuba, concentrandosi nella provincia di Maisì nel sud dell’isola. L’evento sismico si è verificato nel pomeriggio, causando timori tra la popolazione e danni a strutture ed edifici nelle aree vicine. Non ci sono ancora notizie di vittime o feriti, mentre le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza.

Forte scossa di terremoto a Cuba di magnitudo 5,8. Come riferito dall’Us Geological Survey, la terra ha tremato nel sud dell’isola. L’epicentro, individuato a una profondità di 11,6 chilometri, è stato localizzato nella provincia di Guantanamo, a circa 49 chilometri dal comune di Maisì. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. Forte scossa di terremoto a Cuba La situazione cubana e il maxi blackout: 11 milioni di persone al buio Le cause della crisi energetica cubana Forte scossa di terremoto a Cuba Il terremoto si è verificato all’1 di notte ora locale, quando in Italia erano le 5:30 in Italia di martedì 17 marzo. Il punto preciso dell‘epicentro è stato registrato nei pressi di La Máquina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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