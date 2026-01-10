Forte terremoto di magnitudo 5.1 scuote Calabria e Sicilia | avvertito fino al Siracusano

Questa mattina alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato le regioni Calabria e Sicilia, provocando timori tra i cittadini. L’evento sismico è stato avvertito anche nel Siracusano, evidenziando l'importanza di monitorare la situazione e seguire le indicazioni delle autorità competenti per la sicurezza.

Questa mattina, alle 05:53, un terremoto di notevole intensità ha colpito la Calabria e la Sicilia, generando allarme tra la popolazione. Numerose segnalazioni sono arrivate da Reggio Calabria, Messina e dalla provincia di Cosenza, con effetti percepiti anche in Puglia e nelle province di Siracusa e Ragusa, secondo i dati del servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato che si è trattato di una scossa di magnitudo ML 5.1, localizzata sulla costa sudorientale della Calabria, con ipocentro a circa 65 km di profondità. La scossa è stata nitidamente percepita anche nel Siracusano, destando preoccupazione tra i residenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Forte terremoto di magnitudo 5.1 scuote Calabria e Sicilia: avvertito fino al Siracusano Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia occidentale: scosse avvertite fino a Istanbul Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia: scosse avvertite fino a Istanbul, gente in strada Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Terremoto nell’Adriatico, tra Puglia e Albania | DATI e MAPPE; Terremoto forte mag. 5.7 - prefettura di Shimane, 232 km a ovest da Osaka, prefettura di Osaka, Giappone, martedì 6 gen 2026 alle 10:18 (GMT +9); Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All' alba. Forte scossa di terremoto nell'area dello Stretto di Messina, magnitudo 5.1 - 1, con epicentro in mare, a circa 17 chilometri da Brancaleone, nel Reggino. msn.com

Terremoto, forte scossa sveglia la Calabria: epicentro a Brancaleone, paura anche in Sicilia [DETTAGLI] - Una forte scossa di terremoto ha svegliato la città nelle prime ore del mattino, generando paura e apprensione tra la popolazione. reggiotv.it

Forte scossa di terremoto magnitudo 5.1 al largo della Calabria, verifiche in corso - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. lametino.it

+++FLASH NEWS Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.4 registrata a Gargnano - facebook.com facebook

Forte scossa di #terremoto in Giappone. Il sisma di magnitudo 5.6 è stato localizzato a Honshu, la più grande e popolosa isola. Le autorità rassicurano: "Niente anomalie alla centrale nucleare". Al momento non risultano danni a persone o strutture x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.