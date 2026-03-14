Formula 1 Russell allunga in classifica dopo la Sprint in Cina | Ferrari si avvicina ad Antonelli

Dopo la Sprint Race del Gran Premio di Cina 2026, la classifica piloti di Formula 1 ha subito variazioni. George Russell si mantiene al comando, allungando il vantaggio sugli inseguitori. La Ferrari si avvicina a un pilota in particolare, mentre le posizioni di vertice continuano a cambiare. La corsa ha confermato la competitività di alcuni team e piloti in questa prima fase di stagione.

La Sprint Race del Gran Premio di Cina 2026 ridisegna gli equilibri della classifica piloti di Formula 1 e conferma George Russell come uomo da battere in questo avvio di stagione. Il pilota Mercedes conquista la gara corta di Shanghai, sale a 33 punti e rafforza il proprio primato nel Mondiale, approfittando anche della giornata difficile di Max Verstappen, rimasto fuori dalla zona punti. Il dato più interessante, però, arriva subito alle sue spalle. La Sprint cinese riapre infatti la lotta per le posizioni di vertice con una Ferrari in netta crescita. Charles Leclerc, grazie al secondo posto, aggancia Andrea Kimi Antonelli a quota 22 punti, mentre Lewis Hamilton, terzo al traguardo, sale a 18 e si porta a soli quattro punti dalla coppia che occupa il secondo gradino della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1, Russell allunga in classifica dopo la Sprint in Cina: Ferrari si avvicina ad Antonelli Articoli correlati Formula 1, qualifiche sprint in Cina: Russell in pole davanti ad AntonelliLaFormula 1torna in pista sul circuito diShanghaiper ilGran Premio di Cina, e la prima giornata ha già regalato indicazioni importanti. F1, risultati e classifica prove libere GP Cina 2026: Russell davanti ad Antonelli, poi McLaren e FerrariGeorge Russell ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di... Tutto quello che riguarda Formula 1 Russell allunga in classifica... Temi più discussi: Classifica Mondiale Piloti F1 2026 post Sprint Cina: Russell allunga sulle Ferrari; F1, George Russell: Bel successo in una Sprint Race divertente! La Ferrari dà il meglio in gara; Formula 1, Russell vince a Melbourne: doppietta Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc; La Ferrari è viva! Leclerc e Hamilton alle spalle di Russell nella Sprint F1 in Cina. Mondiale Piloti 2026: la classifica dopo la Sprint in CinaLa classifica del Mondiale Piloti 2026 di F1 al termine della Sprint del GP di Cina disputata sul circuito di Shanghai ... formulapassion.it GP Cina, Russell vola e conquista la Sprint PoleNorris dietro Antonelli con un colpo di reni. La Ferrari s'incarta nel momento decisivo: Hamilton quarto, Leclerc sesto ... quattroruote.it A Graz, in Austria, salendo con la funicolare dello Schlossberg si può scorgere, per pochi secondi, una Red Bull di Formula 1 fissata in verticale su una parete rocciosa - facebook.com facebook Il Gran Premio del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oriente. Lo riporta Sky Sport Germania. Secondo l'emittente tedesca, le gare in B x.com