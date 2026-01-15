Rottamazione quinquies | via libera alle domande dal 21 gennaio scadenza il 30 aprile

A partire dal 21 gennaio e fino al 30 aprile, sarà possibile presentare le domande per la rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questa opportunità permette ai contribuenti di regolarizzare la posizione con il Fisco, semplificando le procedure di pagamento. Ecco le informazioni principali per comprendere i requisiti e le modalità di accesso alla misura.

La quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies, sta per partire ufficialmente. Dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, i contribuenti italiani avranno l'opportunità di regolarizzare i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il via alle domande è fissato al 21 gennaio 2026, data a partire dalla quale l'AdER dovrà rendere disponibile il servizio online per la presentazione delle istanze. La scadenza per aderire è il 30 aprile 2026, termine ultimo per inviare la domanda telematica e scegliere la modalità di pagamento.

