Roma colpo di scena | Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi torna all’Aston Villa

Leon Bailey lascia Roma dopo sei mesi e torna all’Aston Villa, club che lo aveva ceduto in prestito questa estate. La sua esperienza in Italia si interrompe rapidamente, segnando un cambio di rotta per il giocatore e il club. Questo trasferimento rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Bailey, che riprende la sua avventura nel campionato inglese.

