Serve una legge che vieti per sempre fuochi d' artificio e bengala Nell' attesa ecco cosa possiamo fare e non fare per aiutare i nostri cani e gatti di casa ma anche ricci e uccelli smarriti
È urgente adottare una legge che vieti permanentemente fuochi d’artificio e bengala. Nel frattempo, è importante conoscere le azioni che possiamo intraprendere per proteggere cani, gatti, ricci e uccelli durante i festeggiamenti, contribuendo così al benessere di animali e ambiente. Eliminare questi rischi è possibile e necessario, anche attraverso comportamenti consapevoli e precauzioni quotidiane.
F uochi d’artificio e botti tipici dei festeggiamenti di Capodanno sono simboli della festa. Ma possiamo farne a meno, per il bene nostro, degli animali e dell’ambiente. Botti di Capodanno, i 10 consigli per tenere al sicuro i nostri animali X Leggi anche › Botti di Capodanno:?i consigli per evitare infortuni e tutelare la sicurezza dei bambini Botti di Capodanno, i rischi per gli animali domestici e selvatici. Spiega la Lav nella sua m ini-guida per la tutela degli animali dai botti: l e forti deflagrazioni e le luci improvvise e intermittenti innescano negli animali comportamenti tipici della loro specie per la sopravvivenza, con conseguenze anche catastrofiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Cani e Natale, cosa fare e cosa non fare perché anche per lui sia una vera festa
Leggi anche: Chiavi, bagagli, smartphone, ma anche zaini, borse e perfino cani e gatti. Quante cose perdiamo nella nostra vita? Ora possiamo farci aiutare dalla tecnologia, con gli smart tracker. Tutto ciò a cui teniamo di più sarà al sicuro. Ecco i migliori
Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone; Zero botti nella notte di San Silvestro: l’appello della Lav; Capodanno nel mercato nero dei botti compare la bomba Gaza; Capodanno senza botti | come proteggere animali e persone.
Terra dei fuochi, è legge. Arriva l'ok della Camera: «Stop camorra dei rifiuti» - Ma questa legge contiene anche un’altra novità importante: l’istituzione del Commissariato straordinario della Terra dei Fuochi, incarico affidato al generale Giuseppe Vadalà. ilmattino.it
Acqua, Simeone: serve una nuova legge regionale #acqua #legge #leggeregionale #telenostra - facebook.com facebook
Serve subito una legge che preveda e garantisca procedure chiare e uniformi. Chiediamo al Consiglio Regionale FVG di assumersi la responsabilità di legiferare riconoscendo il diritto all’autodeterminazione nel rispetto della dignità delle persone e dei princi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.